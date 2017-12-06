Джанелидзе: На заседании комиссии НАТО-Грузия была выражена готовность продолжить поддержку повышения обороноспособности Грузии

06.12.2017 21:34 По оценке вице-премьера, министра иностранных дел Грузии Михаила Джанелидзе, встреча комиссии НАТО-Грузия в рамках министериала, которая обсуждает политику «Открытых дверей», является очень важной.



В информации, распространенной министерством иностранных дел Грузии говорится, что альянс начинает подготовку к саммиту 2018 года, а на комиссии НАТО-Грузия еще раз был оценен тот прогресс, которого страна добилась на пути интеграции в альянс.



«После встречи комиссии НАТО-Грузия, министры иностранных дел НАТО собрались, чтобы обсудить политику «Открытых дверей» НАТО, именно с учетом этого, была важна наша встреча, где в этом формате состоялась оценка периода, прошедшего после нашей последней встречи. Очень позитивный отклик последовал со стороны всех стран-членов НАТО в отношении прогресса, достигнутого Грузией, как с точки зрения осуществления демократической консолидации, так экономического развития и военных и оборонных реформ. Грузия осуществила очень важные шаги в процессе евроатлантической интеграции, что было обеспечено теми успешными реформами, которые проводит правительство Грузии. Со стороны многих коллег было отмечено, что шаги и реформы правительства Грузии содействуют успеху Грузии, приближают ее к НАТО, окончательной цели и внедряет стандарты НАТО в нашей стране», — заявил министр.



По его словам, на заседании комиссии, со стороны государств-членов альянса, кроме политической поддержки, была выражена готовность продолжить практическую поддержку Грузии с точки зрения повышения обороноспособности страны, и было отмечено, что у Грузии есть все практические инструменты, которые приближают страну к членству в НАТО.



По данным министерства иностранных дел Грузии, в рамках комиссии НАТО-Грузия особое значение было уделено вопросам региональной безопасности, в том числе усилиям НАТО для укрепления Черноморской безопасности.



По словам Михаила Джанелидзе, Грузия еще раз зафиксировала готовность, углублять отношения с альянсом с этой точки зрения.



«В Варшаве было принято решение активизировать диалог между Грузией и НАТО по вопросам Черноморской безопасности, мы уже сотрудничаем в этом направлении. У нас есть конкретные видения также в связи с будущим сотрудничеством. Приветствуем большее фокусирование НАТО в отношении вопроса Черноморской безопасности и подтвердили нашу готовность, внести максимальный вклад и углубить сотрудничество в этом направлении», — заявил министр.



Со стороны государств-членов НАТО еще раз была выражена поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также полная поддержка мирной политики правительства Грузии. Еще раз была отмечена важность выполнения Россией международных обязательств и деоккупации территорий Грузии.



По словам Михаила Джанелидзе, на министериале иностранных дел НАТО, участие Грузии в форме комиссии НАТО-Грузия и встречи с генеральным секретарем НАТО были очень важны, особенно с учетом тех вопросов, которые рассматривают министры стран-членов. Это касается как сотрудничества НАТО-ЕС, так и терроризма и евроатлантической безопасности, где Грузия является важным контрибьютором.















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