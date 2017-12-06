Часть правящей команды критикует проект реорганизации Министерства охраны окружающей среды

06.12.2017 22:08 Проект реорганизации Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов, который обсуждается на пленарном заседании Парламента в рамках плана структурной реорганизации правительства, вызвал разногласия в правящей команде.



Согласно поправкам, Министерство окружающей среды и природных ресурсов будет разделено. Часть его полномочий, касающихся охраны природных ресурсов, будет передана в Министерство экономики. А направление охраны окружающей среды перейдет в компетенцию Министерства сельского хозяйства, в результате чего, названием нового министерства станет Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства.



С поправками не согласны представители фракции «Грузинская мечта – Зеленые», а также представители Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов, которые выразили свою позицию перед началом пленарного заседания и ранее до этого.



«Я считаю, что это ослабление системы охраны окружающей среды и в то же время, переход функций к Министерству экономики, я имею в виду природные ресурсы, это серьезный конфликт интересов», - заявил Гия Гачечиладзе, лидер фракции «Грузинская мечта - Зеленые».



Заместитель председателя Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Заза Хуцишвили заявил, что в реорганизации Министерства охраны окружающей среды по-прежнему видит «угрозы», но, несмотря на это, по его словам, он поддержит решение политической команды.



Целесообразность реорганизации министерства поставил под сомнение также и председатель Комитета по охране окружающей среде и природных ресурсов Каха Кучава. Выступая на телеканале «Маэстро» 30 ноября, он отметил, что Министерство сельского хозяйства и Министерство экономики являются потребителями природных ресурсов, и поэтому «существование такого регулирующего органа, как Министерство охраны окружающей среды, очень важно».



С критикой со стороны депутатов правящей партии не согласился парламентский секретарь правительства Шалва Тадумадзе, который представил пакет законодательных поправок о структурной реорганизацию правительства на пленарном заседании. По его словам, «никакого ослабления по части охраны окружающей среды не будет. В представленном законопроекте нет ни одной записи, которая указывала бы на то, что какая-либо функция охраны окружающей среды или ослабнет или каким-нибудь образом будет перекрыта другим министерством».



Кроме депутатов от правящей команды план реорганизации Министерства охраны окружающей среды подвергли критике также и представители гражданского сектора.



Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 13 ноября представил масштабный план реорганизации правительства страны. Согласно инициативе, планируется слияние и реорганизация нескольких министерств.



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