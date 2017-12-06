В Брюсселе прошло заседание Комиссии НАТО-Грузия

06.12.2017 22:09 «НАТО благодарна за значительный вклад Грузии в евроатлантическую безопасность, особенно за службу высококвалифицированных женщин и мужчин военных», - заявил журналистам после заседания Комиссии НАТО-Грузия генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 6 декабря.



На заседании Комиссии, которое состоялось в Штаб-квартире НАТО в Брюсселе на уровне министров иностранных дел, обсуждались вопросы сотрудничества между НАТО и Грузией, а также вызовы, стоящие перед страной и в Черноморском регионе и вокруг него с точки безопасности. Комиссия также обсудила реализацию Существенного пакета НАТО-Грузия, который, по словам генерального секретаря НАТО, «укрепляет оборонные институты Грузии и помогает ей на пути к членству в Альянс».



На открытии заседания Комиссии генеральный секретарь НАТО заявил, что Альянс сохраняет свою приверженность к безопасности и территориальной целостности Грузии. Он также поздравил страну с «прогрессом, которого Грузия достигает в плане реформ».



В своем выступлении Йенс Столтенберг подтвердил послания, что альянс по-прежнему обеспокоен углублением отношений России с оккупированной Абхазией и Южной Осетией и призвал Российскую Федерацию «прекратить признание этих регионов и вывести свои вооруженные силы с территории Грузии».



Генеральный секретарь также отметил, что министры иностранных дел НАТО обсудили «прогресс, достигнутый Грузией на пути реформ, в том числе, усилия по модернизации Вооруженных сил». «Альянс готов предоставить Грузии необходимые советы и средства, чтобы страна продвинулась вперед на пути к членству в НАТО», - добавил он.



Йенс Столтенберг отметил, что альянс «по-прежнему пользуется советами Грузии по вопросам безопасности, связанным с Черным морем», и что Грузия и НАТО участвуют «в тесном диалоге по Черноморскому региону и, в целом, по сотрудничеству в регионе».



Генеральный секретарь НАТО также затронул отношения между НАТО и Россией, и отметил, что министры иностранных дел согласились с тем, что подход к России, который был принят на Варшавском саммите в 2016 году - оборона и диалог – оказался эффективным».



Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, который присутствовал на заседании, провел двустороннюю встречу с Йенсом Столтенбергом, а также со своим итальянским коллегой Анджелино Альфано.



По словам Джанелидзе, «со стороны всех государств-членов НАТО последовал очень положительный отклик в связи с достигнутым Грузией прогрессом, как с точки зрения демократической консолидации, так и в плане экономического развития и военных и оборонных реформ».



«Многие коллеги отметили, что шаги и реформы, предпринятые правительством Грузии, способствуют успеху Грузии, приближают ее к НАТО, к конечной цели и устанавливают стандарты НАТО в нашей стране», - добавил он.



Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, который также присутствовал на заседании Комиссии НАТО-Грузия, заявил на брифинге после встречи, что «Грузия является крупнейшим контрибьютором в Миссии твердой поддержки в Афганистане по количеству солдат на душу населения, отправленных в миссию; Мы твердо поддерживаем стремление Грузии стать членом НАТО. Мы решительно поддерживаем политику открытых дверей. Ни одна третья страна не должна беспокоиться о стремлении страны к членству в НАТО».



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