Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ираклий Кобахидзе встретился с председателем парламента Швеции


06.12.2017   22:37
Председатель парламента Грузии провел встречу с председателем парламента Швеции (Рикстаг) Урбаном Алином, а также членами рикстага.

Стороны обсудили двусторонние отношения и углубление сотрудничества по разным направлениям.

На встрече было подчеркнуто, что в активизации взаимоотношений двух стран особую роль играет тесное межпарламентское сотрудничетсво, что по оценке сторон, положительно развивается.

Стороны обсудили прогресс Грузии достигнутый в процессе интеграции в евроатлантические структуры. Урбан Алин подтвердил, что Королевство Швеции твердо поддерживает прозападные устремления Грузии и продолжит поддерживать нашу страну на международной арене.

«Сегодня начался мой официальный визит в Швецию. Мы провели три важнейшие встречи. Встретились с королем Швеции, председателем парламента и министром иностранных дел. На встречах обсудили поддержку правительства Швеции Грузии по разным направлениям, Говорили о внешнеполитических приоритетах Грузии, которые связаны с интеграцией в европейские структуры, НАТО и я хочу высказать благодарность нашим шведским коллегам за твердую поддержку по ряду вопросов», — заявил Ираклий Кобахидзе после окончания встречи с председателем шведского рикстага.

Ираклий Кобахидзе вместе с членами грузинской делегации осмотрел здание парламента и сделал запись в книге почетных гостей рикстага.











Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Первый азербайджанский грузовой поезд по железной дороге БТК прибыл в Турцию
Каладзе: Девелоперы, которые не будут соблюдать меры безопасности, ответят по закону
Каков потенциал грузинских морских портов?
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Гражданин России приговорен к 12 годам лишения свободы за сбыт «метадона» в Абхазии
Сотрудник ТПП Абхазии задержан на границе с наркотиками
Абхазские мандарины россиянам больше не нужны?
Мемориал в Килмарноке временно вернут на место в прежнем виде
На оккупационную военную базу в Абхазии поступило около сотни новейших единиц техники
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Пожар на ГЭС в Грузии локализован
Джанелидзе: заседание комиссии НАТО - Грузия было крайне важным
Взрыв на Гумати ГЭС в Западной Грузии привел к пожару
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна