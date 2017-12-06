Ираклий Кобахидзе встретился с председателем парламента Швеции

06.12.2017 22:37 Председатель парламента Грузии провел встречу с председателем парламента Швеции (Рикстаг) Урбаном Алином, а также членами рикстага.



Стороны обсудили двусторонние отношения и углубление сотрудничества по разным направлениям.



На встрече было подчеркнуто, что в активизации взаимоотношений двух стран особую роль играет тесное межпарламентское сотрудничетсво, что по оценке сторон, положительно развивается.



Стороны обсудили прогресс Грузии достигнутый в процессе интеграции в евроатлантические структуры. Урбан Алин подтвердил, что Королевство Швеции твердо поддерживает прозападные устремления Грузии и продолжит поддерживать нашу страну на международной арене.



«Сегодня начался мой официальный визит в Швецию. Мы провели три важнейшие встречи. Встретились с королем Швеции, председателем парламента и министром иностранных дел. На встречах обсудили поддержку правительства Швеции Грузии по разным направлениям, Говорили о внешнеполитических приоритетах Грузии, которые связаны с интеграцией в европейские структуры, НАТО и я хочу высказать благодарность нашим шведским коллегам за твердую поддержку по ряду вопросов», — заявил Ираклий Кобахидзе после окончания встречи с председателем шведского рикстага.



Ираклий Кобахидзе вместе с членами грузинской делегации осмотрел здание парламента и сделал запись в книге почетных гостей рикстага.

























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