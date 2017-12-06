|
Ираклий Кобахидзе встретился с председателем парламента Швеции
06.12.2017 22:37
Председатель парламента Грузии провел встречу с председателем парламента Швеции (Рикстаг) Урбаном Алином, а также членами рикстага.
Стороны обсудили двусторонние отношения и углубление сотрудничества по разным направлениям.
На встрече было подчеркнуто, что в активизации взаимоотношений двух стран особую роль играет тесное межпарламентское сотрудничетсво, что по оценке сторон, положительно развивается.
Стороны обсудили прогресс Грузии достигнутый в процессе интеграции в евроатлантические структуры. Урбан Алин подтвердил, что Королевство Швеции твердо поддерживает прозападные устремления Грузии и продолжит поддерживать нашу страну на международной арене.
«Сегодня начался мой официальный визит в Швецию. Мы провели три важнейшие встречи. Встретились с королем Швеции, председателем парламента и министром иностранных дел. На встречах обсудили поддержку правительства Швеции Грузии по разным направлениям, Говорили о внешнеполитических приоритетах Грузии, которые связаны с интеграцией в европейские структуры, НАТО и я хочу высказать благодарность нашим шведским коллегам за твердую поддержку по ряду вопросов», — заявил Ираклий Кобахидзе после окончания встречи с председателем шведского рикстага.
Ираклий Кобахидзе вместе с членами грузинской делегации осмотрел здание парламента и сделал запись в книге почетных гостей рикстага.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна