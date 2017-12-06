США официально признал Иерусалим столицей Израиля

06.12.2017 22:51 Президент США Дональд Трамп заявил, что для Вашингтона пришло время признать Иерусалим столицей государства Израиль, передает Reuters. Этот шаг, по словам президента, символизирует новый подход страны к палестино-израильскому урегулированию.



Трамп пояснил, что, откладывая признание Иерусалима, США «не добились ничего на пути мирного урегулирования». Он добавил, что у Израиля есть право определять свою столицу самостоятельно. Но также президент подчеркнул, что это решение не означает отход США от приверженности мирному урегулированию израильско-палестинской проблемы.



Президент США также приказал Госдепартаменту разработать план по переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.















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