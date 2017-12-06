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США официально признал Иерусалим столицей Израиля


06.12.2017   22:51
Президент США Дональд Трамп заявил, что для Вашингтона пришло время признать Иерусалим столицей государства Израиль, передает Reuters. Этот шаг, по словам президента, символизирует новый подход страны к палестино-израильскому урегулированию.

Трамп пояснил, что, откладывая признание Иерусалима, США «не добились ничего на пути мирного урегулирования». Он добавил, что у Израиля есть право определять свою столицу самостоятельно. Но также президент подчеркнул, что это решение не означает отход США от приверженности мирному урегулированию израильско-палестинской проблемы.

Президент США также приказал Госдепартаменту разработать план по переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.






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