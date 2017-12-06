Госсекретарь США : Мы твердо поддерживаем стремление Грузии стать членом НАТО

06.12.2017 23:24 НАТО Мы твердо поддерживаем стремление Грузии стать членом НАТО, - об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на пресс-конференции в рамках министериала министров иностранных дел НАТО.



По информации Мминистерства иностранных дел, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон подчеркнул вклад Грузии в миротворческие миссии НАТО и отметил, что США решительно поддерживают стремление Грузии стать членом альянса.



«Сегодня утром состоялась продуктивная встреча с министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе. Грузия является крупным контрибьютором, крупнейшим на душу населения среди всех стран-контрибьюторов нашей общей миссии в Афганистане, и мы твердо поддерживаем стремление Грузии стать членом НАТО. Что касается нашей последней сессии, которая состоится во второй половине дня, Соединенные Штаты твердо поддерживают политику открытых дверей НАТО, и все страны, желающие вступить в евроатлантический альянс, и которые отвечают требованиям НАТО, должны иметь возможность стать членами альянса, и ни одна третья сторона в связи с этим нечего не сможет сказать. Соединенные Штаты, как уже на протяжении десятилетий, будут решительно продолжать поддерживать 5-й параграф НАТО, мы продолжим работу для сохранения единой обороны и мира, как это определено в хартии НАТО, и будем продолжать все это с верой в то, что и наши союзники поступят также», - сказал Тиллерсон.



Примечательно, что в рамках министров НАТО было проведено заседание комиссии НАТО-Грузия, на котором обсуждались вопросы процесса интеграции Грузии в альянс и двустороннего сотрудничества.

















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