Саакашвили призвал украинскую оппозицию к объединению

06.12.2017 23:28 Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили призывает украинских оппозиционных политиков к объединению.



"Я взываю к лидерам украинской оппозиции - сейчас не время говорить о партийных интересах. Мы первыми отставили флаг "Руха новых сил". Речь идет не о партиях, а о том, будет ли Украина. Призываю всех объединяться", - сказал он на митинге в среду на площади Конституции у здания Верховной Рады в среду вечером.



При этом политик добавил: "Я объявляю тут новую Сечь, мы будем расширяться, готовиться отражать их атаки... Готовим масштабный марш, собираем подписи за импичмент. У нас 150 палаток уже есть, еще 250 устанавливают наши активисты".



Он также утверждает, что его деятельность финансируют простые украинцы.















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