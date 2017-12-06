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Саакашвили призвал украинскую оппозицию к объединению
06.12.2017 23:28
Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили призывает украинских оппозиционных политиков к объединению.
"Я взываю к лидерам украинской оппозиции - сейчас не время говорить о партийных интересах. Мы первыми отставили флаг "Руха новых сил". Речь идет не о партиях, а о том, будет ли Украина. Призываю всех объединяться", - сказал он на митинге в среду на площади Конституции у здания Верховной Рады в среду вечером.
При этом политик добавил: "Я объявляю тут новую Сечь, мы будем расширяться, готовиться отражать их атаки... Готовим масштабный марш, собираем подписи за импичмент. У нас 150 палаток уже есть, еще 250 устанавливают наши активисты".
Он также утверждает, что его деятельность финансируют простые украинцы.
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