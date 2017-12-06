Саакашвили: У нас есть все шансы Новый год встретить без Порошенко

06.12.2017 23:37 Лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили призвал протестующих готовиться к наступлению на президента Украины Петра Порошенко. Об этом он заявил на митинге в лагере протестующих, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Сейчас счет идет не на дни, а на часы. Сейчас каждую область зачищают и забирают по одному. Знаете, почему меня не смогли вывезти? Сначала Ольга легла под машину, потом заднее стекло разбил человек с бородой, и СБУшники очень испугались", – заявил он.



По словам политика, "человек с бородой" оказался членом крымскотатарского Меджлиса. Саакашвили добавил, что также его вывозу помешали мужчина на Mercedes и нардеп от "Самопомочі" Андрей Журжий, которые заблокировали автомобиль спереди и сзади.



"Мы должны научиться контратаковать. Я объявляю тут нашу сечь, украинскую сечь. Мы будем готовиться отражать их атаки... Я предлагаю готовиться к масштабному наступлению на Порошенко. Сейчас этот плацдарм освоим до конца. И уверяю вас, у нас есть все шансы, если хорошо сработаем, Новый год встретить без него", – заверил он.

По мнению политика, 5 декабря президенту был нанесен "смертельный урон".



"Готовим масштабнейший марш, как минимум как в декабре 2013 года. Давайте все со всеми говорить. Мы собираем во всех областях подписи об импичменте. У нас 150 палаток уже и еще 200 ставят наши активисты", – подытожил он.















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