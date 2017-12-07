Саакашвили уверен в своей победе

07.12.2017 10:53 Третий президент Грузии Михеил Саакашвилизаявил, что его арест был незаконным. Также он сообщил, что уверен в своей победе. Об этом он рассказал в прямом эфире на политическом ток-шоу "Украинский формат".



Михеил Саакашвили назвал свое задержание похищением, поскольку арест не был утвержден, ему не было вручено подозрение, адвокат не присутствовал, и он ничего не подписывал. По словам Саакашвили, если бы его хотели арестовать - они могли бы сделать это в одном из кафе, в которые он заходит, но арест был скорее демонстративным.



"Семь утра - меня будит бешеный стук в дверь. Я вышел на крышу, чтобы выиграть время, пока подятгиваются активисты. Это было чистое нарушение всего закона", - сказал он.



"Неправда, что я был на границе без документов, я с документами возвращался. Эти документы у меня никто не хотел проверить. Луценко сказал, что СБУ имело право открывать огонь. Какая чушь! Я понимаю, что генпрокурор по кумовству и знакомству назначен. Каким образом СБУ могло бы использовать оружие? Оружие можно использовать только тогда, когда в тебя стреляют из толпы", - заявил Саакашвили.



На вопрос о том, верит ли он в свою победу, Саакашвили ответил, что уверен в ней.



"Потому что сегодня на вече пришло огромное количество людей. Сегодня женщина прнесла сюда тысячу долларов в пакете. Я спросил у нее, кто она - она ушла. Сюда приносят дрова, пакеты денег, пенсионеры приносят сюда свои пенсии - чтобы Луценко не говорил, что здесь все спонсируют олигархи. Здесь не было дров, воды, пищи - сейчас все завалено пищей, дровами. Тут тепло и хорошо. Тут - дух уединения", - рассказал Саакашвили.

















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