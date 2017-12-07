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Саакашвили подал иск против Генпрокурора Украины
07.12.2017 11:00
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили внес в суд иск против Генерального прокурора Украины Юрия Луценко и руководителя Службы безопасности Василия Грицака - сообщает Interfax.
Согласно иску, данные лица осуществляют разные незаконные действия против сторонников Михеила Саакашвили. В то же время Саакашвили считает, что высокопоставленные чиновники злоупотребляют служебным полномочием, в том числе против граждан Грузии.
В иске сказано, что дело против высокопоставленных чиновников должно быть возбуждено по статье 364 Уголовного кодекса Украины, что подразумевает преувеличение, и злоупотребление служебным полномочием.
Саакашвили требует начала расследования по иску.
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