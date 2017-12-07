Ираклий Кобахидзе встретился с грузинскими студентами в Швеции

07.12.2017 11:46 Председатель парламента Грузии встретился в городе Упсала с грузинскими студентами, которые получают образования в ведущих университетах Швеции.



Ираклий Кобахидзе говорил с ними о повестке дня парламента Грузии, демократических реформах в стране и внешнеполитических приоритетах страны.



Председатель парламента и члены делегации ответили на вопросы молодых людей.















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