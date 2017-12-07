В рамках министериала иностранных дел НАТО прошла встреча глав МИД Италии и Грузии

07.12.2017 12:07 В рамках министериала иностранных дел НАТО, вице-премьер, министр иностранных дел Грузии провел встречу с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано.



Министры подтвердили дружеские отношения между Грузией и Италией. Была отмечена важная роль Грузии в регионе, ее прогресс на пути реформирования страны и европейской и евроатлантической интеграции, что делает Грузию отличающимся и надежным партнером для Италии в регионе.



Итальянская сторона подтвердила свою поддержку как суверенитета и территориальной целостности страны, а также цели европейской и евроатлантической интеграции















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