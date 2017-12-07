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Хакер рассказал о финансовых махинациях представителей украинской власти


07.12.2017   12:27
Грузинская телекомпания "Рустави 2" записала интервью члена международной хакерской группы, которого украинские силовики шантажировали, и вынуждали организовать махинации.

Лицо, которое представилось "Рустави 2" как член группы хакеров "Анонимус", говорит о схеме, которая заработала в Министерстве внутренних дел и генеральной прокуратуре Украины.

Игорь Макаров назвал несколько человек, которые по его информации, работали в администрации президента во время Саакашвили. Таких лиц старые сотрудники администрации не помнят, кроме одного - программиста, у которого, по словам Макарова, была решающая роль в операции.

Счета, с которых грузинские и украинские хакеры должны были перекачать сотни миллионов долларов и евро из Европы, несколько граждан Грузии открыли в 2016 году в одном крупном банке Турции, "Турки Финанс Катлим", и одном из крупнейших банков Грузии. Через "Финанс катлим" действительно была осуществлена как минимум одна операция. По словам Макарова, Лаша с его помощью вошел на счет, и перечислил большие деньги. А затем, в октябре 2017 года его неожиданно вызвали в Киев на личную встречу с генеральным прокурором Луценко.

Игорь Макаров по сегодняшний день хранит оригиналы и копии сотни документов, полученных от украинских правоохранителей. Помимо банковских документов, здесь есть паспортные данные граждан Грузии, России, Украины, Латвии, Китая, и других стран, некоторые из которых, по его информации, работают т.н. черными инкассаторами. Они ввозят в любую страну черные наличные деньги в любом количестве, и получают в виде вознаграждения 20% от суммы. Он подозревает, что готовили использовать такую же схему и в случае Саакашвили.

Против Макарова возбудили уголовное дело за мошенничество. Две недели назад он встретился с соратником Саакашвили, Давидом Сакварелидзе, и передал ему часть документов.

Это интервью записано 19 ноября, но поскольку трудно было альтернативно подтвердить приведенные факты, до сих пор оно не вышло в эфир.







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