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В случае экстрадиции Саакашвили в Грузию, он станет политическим будущим страны - Папава


07.12.2017   12:41
Если осуществится экстрадиция Саакашвили в Грузию, он станет политическим будущим страны - заявил профессор ТГУ Ладо Папава в передаче "360 градусов" телеканала "Палитраньюс", комментируя события в Украине.

"Допустим, произошел такой сценарий, и действительно задержали, взяли Михеила Саакашвили, и его экстрадировали в Грузию. Кого обманывают депутаты "Грузинской мечты", которые заявляют, дескать, это нас не касается, и это второстепенный вопрос? Самих себя?

Не дай Бог, чтобы Михеил Саакашвили стал политическим будущим страны, но если его экстрадируют, он станет политическим будущим. Грузинский народ, к сожалению, легко забывает плохое, потом кто-то пожалеет его, мол, наш Мишико сидит в тюрьме"- заявил Владимир Папава.







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