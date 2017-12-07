Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Решение о розыске Саакашвили комичное и лишенное правовых оснований - адвокат


07.12.2017   12:55
Решение об объявлении в розыск экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который проводит массовый митинг у Верховной Рады, является комическим, и лишенным правовых оснований – считает адвокат Михеила Саакашвили, Бека Басилая в передаче "360 градусов" телеканала "Палитраньюс".

По его словам, украинская сторона нарушает правовые нормы по отношению Михеила Саакашвили, и заявляет, что материалы дела адвокатам экс-президента до сих пор не известны.

"Адвокатам Саакашвили до сих пор не передали никакие протоколы, постановление, и материалы дела, соответственно действия, осуществленные властью Украины, незаконные. Единственное, чтобы мы узнали, что происходит, был брифинг в парламенте, что не подлежит правовой оценке. Решение об объявлении в розыск комическое, и лишенное правовых оснований"- заявил Бека Басилая.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Узбекистан намерен присоединиться к БТК в начале 2018 года
Дегустация грузинских вин прошла в Японии
64% жителей страны работают в Тбилиси
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Гражданин России приговорен к 12 годам лишения свободы за сбыт «метадона» в Абхазии
Сотрудник ТПП Абхазии задержан на границе с наркотиками
Абхазские мандарины россиянам больше не нужны?
Мемориал в Килмарноке временно вернут на место в прежнем виде
На оккупационную военную базу в Абхазии поступило около сотни новейших единиц техники
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Гахария: В школе должна быть только служба приставов, но она должна тесно сотрудничать с МВД
Рекс Тиллерсон: США твердо поддерживает членство Грузии в НАТО
За десять месяцев в Грузии зафиксирован 3121 случай домашнего насилия
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна