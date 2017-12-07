Решение о розыске Саакашвили комичное и лишенное правовых оснований - адвокат

07.12.2017 12:55 Решение об объявлении в розыск экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который проводит массовый митинг у Верховной Рады, является комическим, и лишенным правовых оснований – считает адвокат Михеила Саакашвили, Бека Басилая в передаче "360 градусов" телеканала "Палитраньюс".



По его словам, украинская сторона нарушает правовые нормы по отношению Михеила Саакашвили, и заявляет, что материалы дела адвокатам экс-президента до сих пор не известны.



"Адвокатам Саакашвили до сих пор не передали никакие протоколы, постановление, и материалы дела, соответственно действия, осуществленные властью Украины, незаконные. Единственное, чтобы мы узнали, что происходит, был брифинг в парламенте, что не подлежит правовой оценке. Решение об объявлении в розыск комическое, и лишенное правовых оснований"- заявил Бека Басилая.

















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