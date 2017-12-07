Эрдоган: Трамп сейчас исполняет роль миксера и будоражит весь регион

07.12.2017 13:49 Президент Турции РеджепТайип Эрдоган осудил решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, передает РИА Новости.



Ранее Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Трамп также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.



"Я продолжаю телефонные переговоры в связи с заявлением Трампа по Иерусалиму, и не только с лидерами исламских стран, но и с западными странами, и с папой Римским. Поговорю об этом и с господином Путиным. Потому что это тема касается не только мусульман, но и всех", — сказал Эрдоган, выступая на митинге перед сторонниками в аэропорту Анкары перед вылетом с официальным визитом в Грецию.



Он добавил, что США "растоптали решение ООН по Иерусалиму от 1980 года, которое еще никто не нарушал".



"Невозможно понять, что Трамп хотел сказать этим решением. Он сейчас исполняет роль миксера, будоражит весь регион. Иерусалим – это святое место для мусульман, христиан, иудеев. Такой шаг особенно для этого региона – подобно горящей спичке. Лидеры должны не разжигать конфликты, а устанавливать мир. Если Трамп считает, что он такой сильный, поэтому правый, то он ошибается. Сильный не значит правый", — добавил турецкий лидер.















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