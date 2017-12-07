Совбез ООН проведет заседание по поводу решения США в связи со статусом Иерусалима

07.12.2017 13:55 Совет Безопасности ООН 8 декабря проведет заседание по вопросу о статусе Иерусалима в связи с принятым США в одностороннем порядке решением о признании города столицей Израиля, сообщает ТАСС.



С запросом о проведении встречи обратились восемь государств - членов Совбеза: Боливия, Великобритания, Египет, Италия, Сенегал, Уругвай, Франция и Швеция.



По их просьбе с докладом на заседании должен выступить генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. 6 декабря он заявил журналистам, что вопрос о статусе Иерусалима может быть решен только на прямых переговорах между Израилем и Палестиной, а урегулирование двустороннего конфликта должно завершиться созданием двух отдельных государств со столицей в этом древнем городе.



Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что "пришло время признать Иерусалим столицей Израиля". Он также отдал указание Госдепартаменту США начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.















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