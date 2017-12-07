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Консульство Грузии распространило заявление для грузин, проживающих в Калифорнии
07.12.2017 13:56
Консульство Грузии в Нью-Йорке распространило заявление для грузин в связи с пожаром в Калифорнии, с призывом, выполнять указания местной власти, а в случае необходимости связаться с Красным Крестом, или консульством Грузии.
"В штате Калифорния объявлено чрезвычайное положение. Местная власть со вчерашнего дня объявляет план эвакуации. К вниманию граждан Грузии, живущих в Калифорнии, просим выполнять предупреждения местной власти. В случае необходимости для получения информации об убежище просим обратиться на горячую линию Red Cross – 866-272-2237, или связаться с нами на веб-странице Facebook Генерального консульства Грузии, или по телефону 212-922-1722.
Отметим, что в Калифорнии из-за лесного пожара объявлено чрезвычайное положение.
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