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Министр образования и науки встретился с послом США в Грузии


07.12.2017   13:59
Министр образования и науки Михаил Чхенкели провел встречу в послом США в Грузии Яном Келли.
На встрече беседа коснулась плодотворного двустороннего сотрудничества в направлении образования и науки.

Особый акцент был сделан на значении американской инвестиции и активности корпорации Вызовы тысячелетия- Millennium Challenge Corporation.

На встрече также обсудили запланированные активности 2018 года. В конце встречи стороны высказали желание еще большего углубления сотрудничества.






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