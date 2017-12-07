Министр образования и науки встретился с послом США в Грузии

07.12.2017 13:59 Министр образования и науки Михаил Чхенкели провел встречу в послом США в Грузии Яном Келли.

На встрече беседа коснулась плодотворного двустороннего сотрудничества в направлении образования и науки.



Особый акцент был сделан на значении американской инвестиции и активности корпорации Вызовы тысячелетия- Millennium Challenge Corporation.



На встрече также обсудили запланированные активности 2018 года. В конце встречи стороны высказали желание еще большего углубления сотрудничества.















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