Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Порошенко призвал Раду снять с повестки дня старый антикоррупционный законопроект


07.12.2017   15:08
Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду снять с повестки дня старый законопроект «Об антикоррупционных судах». Об этом он в четверг, 7 декабря, сообщил на своей странице в Facebook.

По словам президента, завтра будет ровно месяц, как он предложил депутатам ускорить процесс создания Высшего антикоррупционного суда. Он отметил, что это было продиктовано желанием создать максимально благоприятные условия для принятия соответствующего закона, так как проект еще на стадии написания должен быть согласован между различными политическими силами.

«Мое предложение все еще в силе. Однако если в начале следующей недели я не увижу прогресса, в течение семи-десяти дней самостоятельно подготовлю и внесу соответствующий законопроект», — предупредил президент.

Порошенко посоветовал депутатам прислушаться к рекомендациям Венецианской комиссии и расчистить пространство для нового проекта.

В сентябре государственная казначейская служба Украины подтвердила, что средства, якобы принадлежавшие бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, были потрачены на дотации друзьям действующего главы государства Петра Порошенко. Ведомство подтвердило, что около 2 миллиардов гривен (примерно 4,4 миллиарда рублей) из конфискованных средств были распределены по статье «финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Узбекистан намерен присоединиться к БТК в начале 2018 года
Дегустация грузинских вин прошла в Японии
64% жителей страны работают в Тбилиси
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Гражданин России приговорен к 12 годам лишения свободы за сбыт «метадона» в Абхазии
Сотрудник ТПП Абхазии задержан на границе с наркотиками
Абхазские мандарины россиянам больше не нужны?
Мемориал в Килмарноке временно вернут на место в прежнем виде
На оккупационную военную базу в Абхазии поступило около сотни новейших единиц техники
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Гахария: В школе должна быть только служба приставов, но она должна тесно сотрудничать с МВД
Рекс Тиллерсон: США твердо поддерживает членство Грузии в НАТО
За десять месяцев в Грузии зафиксирован 3121 случай домашнего насилия
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна