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Премьер Грузии считает неприемлемым письменное обращение депутата о признании Иерусалима столицей Израиля
07.12.2017 15:29
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявляет, что письменное обращение депутата в связи с вопросом признания Иерусалима столицей Израиля является неприемлемым.
Премьер-министр прокомментировал вопрос после заседания правительства и подчеркнул сенситивность темы.
«Написание письма в рамках большинства является для меня неприемлемой формой. Это сенситивный вопрос, мы должны его обсудить и правительство зафиксирует свою позицию. Я уважаю всех депутатов, однако письменное заявление по такой сенситивной теме я считаю неприемлемым», — заявил Георгий Квирикашвили.
Напомним, сегодня член парламентского большинства Шота Шалелишвили обратился к премьер-министру Георгию Квирикашвили с открытым письмом, в которой просит его поддержать решение президента США о признании Иерусалима столицей Израиля.
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