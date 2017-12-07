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Премьер Грузии считает неприемлемым письменное обращение депутата о признании Иерусалима столицей Израиля


07.12.2017   15:29
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявляет, что письменное обращение депутата в связи с вопросом признания Иерусалима столицей Израиля является неприемлемым.

Премьер-министр прокомментировал вопрос после заседания правительства и подчеркнул сенситивность темы.

«Написание письма в рамках большинства является для меня неприемлемой формой. Это сенситивный вопрос, мы должны его обсудить и правительство зафиксирует свою позицию. Я уважаю всех депутатов, однако письменное заявление по такой сенситивной теме я считаю неприемлемым», — заявил Георгий Квирикашвили.

Напомним, сегодня член парламентского большинства Шота Шалелишвили обратился к премьер-министру Георгию Квирикашвили с открытым письмом, в которой просит его поддержать решение президента США о признании Иерусалима столицей Израиля.






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