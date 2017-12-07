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Глава МВД Грузии утверждает, что имеет лишь грузинское гражданство
07.12.2017 15:31
Глава МВД Грузии Георгий Гахария утверждает, что на сегодняшний день он имеет только гражданство Грузии и это, по его словам, "осознанное решение".
"Сегодня я являюсь лишь гражданином Грузии, и это было абсолютно осознанное решение. Точка", - заявил глава МВД.
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Следует отметить, что министр внутренних дел получил гражданство Грузии в 2000 году распоряжением президента России Владимира Путина.
Гахария работает в правительстве Грузии с 2013 года. До 2016 года он занимал должность бизнес-омбудсмена, а затем - министра экономики. 13 ноября 2017 года был назначен министром внутренних дел Грузии.
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