Группа друзей Грузии ОБСЕ еще раз подтвердила поддержку Грузии

07.12.2017 16:06 В рамках 24-ого министериала ОБСЕ, прошла короткая встреча вице-премьера, министра иностранных дел Грузии Михаила Джанелидзе с группой друзей Грузии в организации.



В состав группы друзей Грузии входят США, Канада, Великобритания, Швеция, Эстония, Литва, Румыния и Польша.



Министры еще раз подтвердили свою поддержку в отношении Грузии, в том числе и в рамках международных организаций. Руководитель внешнеполитического ведомства Грузии поблагодарил министров иностранных дел, входящих в группу друзей Грузии, за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.



По информации МИД Грузии, в рамках 24-ой встречи Совета министров ОБСЕ, со стороны группы друзей Грузии планируется принять заявление в поддержку Грузии и в этом году.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

