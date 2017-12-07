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Группа друзей Грузии ОБСЕ еще раз подтвердила поддержку Грузии
07.12.2017 16:06
В рамках 24-ого министериала ОБСЕ, прошла короткая встреча вице-премьера, министра иностранных дел Грузии Михаила Джанелидзе с группой друзей Грузии в организации.
В состав группы друзей Грузии входят США, Канада, Великобритания, Швеция, Эстония, Литва, Румыния и Польша.
Министры еще раз подтвердили свою поддержку в отношении Грузии, в том числе и в рамках международных организаций. Руководитель внешнеполитического ведомства Грузии поблагодарил министров иностранных дел, входящих в группу друзей Грузии, за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.
По информации МИД Грузии, в рамках 24-ой встречи Совета министров ОБСЕ, со стороны группы друзей Грузии планируется принять заявление в поддержку Грузии и в этом году.
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