Поддержка Саакашвили среди киевлян увеличилась на треть - данные опроса

07.12.2017 16:31 Рейтинг поддержки Михеила Саакашвили среди киевлян увеличился на треть в течении последних дней. Об этом свидетельствуют данные экспресс-опроса, проведенного компанией Active Group 6 декабря.



На вопрос "кому из украинских политиков вы доверяете больше всего", фамилию Саакашвили назвали 5,3% опрошенных. В то время как по результатам предыдущего исследования, которое происходило в сентябре, уровень доверия к бывшему президенту Грузии чуть превышал 3%.



В то же время количество людей, поддерживающих лишение Саакашвили украинского гражданства уменьшилась с 32,7% до 28,4%.



"Подавляющее количество киевлян считают преследование Саакашвили политическим, а не уголовным процессом. Поэтому даже среди тех, кто категорически не поддерживает Саакашвили, много сочувствующих ему", - прокомментировал основатель исследовательской компании Active Group Андрей Еременко.



Полевая фаза исследования состоялась 6 декабря. Опрошено 1523 киевлянина. Теоретическая погрешность по вопросу о доверии - 1,3%, по вопросу о лишении гражданства - 2,4%.















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