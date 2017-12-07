Омбудсмен требует признать недействительным решение об отказе в авторизации колледжу Демиреля

07.12.2017 18:33 30 ноября 2017 года офис общественного защитника обратился с рекомендацией к Совету авторизации общеобразовательных учреждений, признать недействительным решение об отказе колледжу Демиреля в авторизации, и потребовал принятие нового решения по данному делу.



По сообщению аппарата омбудсмена, изучение материалов дела выявило, что решение комиссии авторизации противоречит как закону, так и ее же ранней практике. Офис Нануашвили также заявил, что колледжу было отказано в авторизации без изучения обстоятельств, имеющих существенное значение, и на основании обстоятельств, которые не были полноценно исследованы и изучены.



"Также нарушено обязательство письменного обоснования акта со ссылкой на обстоятельства, имеющие существенное значение. Следует отметить, что в данном процессе школу оценивали не по плану 2017-2018 учебного года, и основное внимание перенесли на прошлый период, из-за чего процедура приняла вид проверки условий авторизации, что является совершенно иным правовым институтом.



Согласно оценке Народного защитника, такие действия, совершенные конкретными лицами, если таковые имеются, не могут стать основанием для отказа в авторизации учреждению, поскольку целью авторизации является институциональная оценка школы, и она не является карательным механизмом. Авторизация должна служить институциональной оценке образовательного учреждения" - говорится в заявлении омбудсмена.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

