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В Молдове ограничат российские телеканалы


07.12.2017   19:27
Парламент Республики Молдова большинством голосов принял закон о запрете ретрансляции на территории страны пропагандистских программ российских телевизионных каналов.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.

Согласно документу, запрет коснется только информационных, аналитических, политических и военных программ российского телевидения.

Нарушителям закона грозят денежные штрафы от двух до трех с половиной тысяч евро, а в случае повторного нарушения штрафы могут увеличиться до пяти тысяч евро, а Координационный совет по телевидению и радио вправе будет инициировать процедуру отзыва лицензии на вещание.

За принятие закона проголосовал 61 (из 101) депутат парламента, против его принятия высказались оппозиционные коммунисты и депутаты от Партии социалистов.

Ранее с инициативой о запрете российской телевизионной пропаганды на территории Молдовы выступила Демократическая партия.

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не подпишет закон. Согласно молдавскому законодательству, если глава государства отказывается подписывать закон, депутаты парламента вправе повторно проголосовать за его принятие, после чего закон будет опубликован в «Официальном мониторе».






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