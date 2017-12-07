ЕС: Иерусалим должен быть столицей двух государств

07.12.2017 19:39 В Евросоюзе «серьезно обеспокоены» решением США относительно Иерусалима.



Такую позицию озвучила в четверг высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Брюсселе.



«Европейский Союз выражает серьезную обеспокоенность высказыванием президента Соединенных Штатов Трампа относительно Иерусалима и последствий, которое оно может иметь для перспективы установление мира», - заявила Могерини.



Она отметила, что позиция ЕС относительно процесса мирного урегулирования на Ближнем Востоке остается неизменной: стороны должны договориться о статусе Иерусалима как столицы обоих государств.



Следует отметить, что в понедельник, 11 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Брюссель, где встретится с министрами иностранных дел стран ЕС.



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Как сообщал Укринформ, 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Такая позиция вызвала критику многих стран мира и международных организаций.















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