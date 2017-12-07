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Глава Госдепа США назвал условие снятия санкций с России


07.12.2017   19:51
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Штаты придерживаются жесткой линии в отношении России, добавив, что Вашингтон будет сохранять режим санкций до тех пор, пока российские войска не выйдут из Украины.

Об этом он заявил, выступая в рамках заседания Совета министров ОБСЕ в Вене, сообщает Reuters.

"На востоке Украины мы присоединяемся к нашим европейским партнерам в поддержке санкций, пока Россия не выведет свои силы из Донбасса и не выполнит своих обязательств по Минским соглашениям", - сказал Тиллерсон.

Ссылаясь на рост случаев нарушения режима прекращения огня, зарегистрированных миссией ОБСЕ на востоке Украины, он также отметил, что "мы должны четко понимать источник этого насилия".

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Госсекретарь США добавил, что Штаты призывают Россию и подконтрольных им ставленников прекратить запугивание и нападения на миссию ОБСЕ.

"Россия вооружает, возглавляет, тренирует и воюет вместе с антиправительственными силами. Мы призываем Россию и ее ставленников прекратить свои враждебные акты, запугивание и нападения на миссию специального мониторинга ОБСЕ", - подчеркнул Тиллерсон.







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