Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Всемирный банк и МВФ встревожены атаками на борьбу с коррупцией в Украине


07.12.2017   19:56
Всемирный банк и Международный валютный фонд в четверг выразили обеспокоенность по поводу нападок на украинские антикоррупционные институты, присоединившись к США и ЕС, которые предупредили об угрозах усилиям Украины в борьбе со взяточничеством.

Два банка входят в число крупнейших спонсоров пакета антикризисной помощи объемом 40 миллиардов долларов, выделяемой Украине на поддержку и реформирование экономики после протестов на Майдане в 2014 году, в результате которых был отстранен президент Виктор Янукович, пользовавшийся поддержкой Кремля.

Однако предполагаемые отступления от курса реформ привели к задержке выплат миллиардов долларов в виде займов МВФ.

«Мы глубоко обеспокоены недавними событиями в Украине, которые могут обратить вспять достигнутый прогресс в деле создания независимых институтов для решения проблемы коррупции на высоком уровне», – заявила глава МВФ Кристин Лагард.

Отделение Всемирного банка в Украине выпустило отдельное заявление, в котором также выразило свою озабоченность и заявило, что атаки на представителей антикоррупционных органов «угрожают их способности бороться с коррупцией и возвращать похищенные активы».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
С 1-ого июля будет обязательным указывать состав на этикетках фруктового сока и подобной продукции
Грузинские оливки выйдут на экспорт в США и Европу
Узбекистан намерен присоединиться к БТК в начале 2018 года
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Гражданин России приговорен к 12 годам лишения свободы за сбыт «метадона» в Абхазии
Сотрудник ТПП Абхазии задержан на границе с наркотиками
Абхазские мандарины россиянам больше не нужны?
Мемориал в Килмарноке временно вернут на место в прежнем виде
На оккупационную военную базу в Абхазии поступило около сотни новейших единиц техники
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с совместным заявлением по карабахскому урегулированию
Мамедъяров: Армения должна конструктивно участвовать в переговорах
Глава МВД Грузии отрицает сохранение российского гражданства
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна