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Верховная Рада Украины уволила Соболева с должности главы антикоррупционного комитета
07.12.2017 20:00
Верховная Рада Украины освободила одного из лидеров оппозиционной партии "Самопомощь" Егора Соболева с поста главы парламентского комитета по противодействию коррупции – несмотря на возражения Евросоюза и международных антикоррупционных организаций.
За отставку Соболева ранее выступило большинство его коллег по комитету. Некоторые из них при этом назвали главной причиной недоверия к Соболеву его поддержку Михеила Саакашвили и организованных лидером "Движения новых сил" акций с призывом к импичменту президента Петра Порошенко.
Соболев снят с поста на фоне противостояния между Генеральной прокуратурой и Независимым антикоррупционным бюро Украины – органом, созданным после победы Майдана для расследования коррупции в высоких эшелонах власти. Сам Соболев и ряд оппозиционных политиков считают происходящее доказательством нежелания властей Украины бороться с коррупцией.
Ряд европейских политиков, а также госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступили с заявлениями, в которых предупредили Киев о необходимости решительной борьбы с коррупцией. Представитель Евросоюза в Киеве, а также организация Transparency International призывали украинских депутатов оставить Егора Соболева в должности главы комитета.
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