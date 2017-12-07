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Дважды в неделю в мэрии Тбилиси будут проводить встречи с населением


07.12.2017   20:13
Новый мэр Тбилиси Каха Каладзе сегодня, 7 декабря, заявил о создании специальной группы в столичной мэрии, которая дважды в неделю будет проводить встречи с населением. Прием граждан будет осуществляться со следующей недели, по четвергам и пятницам. По четвергам с 10:00 до 15:00, а по пятницам - с 13:00 до 18:00.

Каладзе провел брифинг, на котором представил людей, которые будут встречаться с населением вместо мэра. Он отметил, что в мэрию поступает много заявок и звонков от граждан на горячую линию с просьбой встретиться с мэром. Градоначальник разъяснил, что у него физически не хватит времени, чтобы встретиться со всеми желающими.

«Для того чтобы координация мэрии с гражданами была более исправной, я принял решение создать специальную группу, которая два раза в неделю будет принимать граждан. Они выслушают информацию об их проблемах, и мы обязательно будем реагировать в рамках компетенции наших служб и закона», - заявил Каладзе.

Мэр также сообщил, что в ближайшие дни состоится презентация программы, благодаря которой рядовые граждане смогут представить свои конкретные проекты по улучшению в городе, не приходя в мэрию. «Включенность граждан очень важна и мы сделаем все, чтобы создать специальную платформу, чтобы как можно больше граждан были включены в развитие столицы в течение будущих лет», - отметил мэр.






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