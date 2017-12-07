Парламент Грузии утвердил структурные изменения правительства третьим слушанием

07.12.2017 20:19 На внеочередном заседании парламент окончательным, третьим слушанием утвердил законопроект о внесении изменения в закон Грузии "О структуре, полномочии, и порядке деятельности правительства Грузии".



Законодательные изменения, связанные со структурной реорганизацией правительства, приняли 86 голосами.



Согласно изменениям произойдет слияние министерств, и объединение конкретных функций нескольких министерств. В частности:



Произойдет слияние компонента молодежной структуры Министерства по делам спорта и молодежи с Министерством образования и науки.



К Министерству охраны окружающей среды и природных ресурсов присоединяется Министерство сельского хозяйства, и будет называться Министерством охраны окружающей среды, сельского хозяйства, и развития села.



Название Министерства экономики и устойчивого развития не меняется, однако с ним сливается Министерство энергетики. А также произойдет слияние только лишь компонента ископаемых из Министерства охраны окружающей среды.



Меняется название Министерства культуры, с которым объединяется компонент спорта Министерства спорта и молодежных дел, и название определяется как Министерство культуры и спорта.



Остальные министерства остаются в прежнем виде.



В данном законопроекте не представлены Министерство иностранных дел и Государственный аппарат министра по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры, поскольку это не является сферой регуляции закона.



К Министерству иностранных дел присоединяется аппарат Государственного министра по вопросам интеграции в Европейские и евроатлантические структуры, и пост министра займет вице-премьер Михаил Джанелидзе, однако это произойдет постановлениями правительства после того, как представленные законопроекты уже будут приняты, и иметь юридическую силу.



Из законопроекта изъято изменение о Службе государственной безопасности, по которому осуществлялось слияние Службы государственной разведки со Службой государственной безопасности с теми функциями, какие были предусмотрены законом для Службы государственной разведки.



В рамках данной реформы происходит реорганизация Совета управления безопасности и кризисов, на его базе формируется Служба управления чрезвычайных ситуаций, основной функцией которой будет управление чрезвычайных ситуаций на оперативно-тактическом уровне.



Изменения входят в 99 сопутствующих законах, которые учитывают изменение названий, и перераспределение функций в законах, исходя из того, что разные компоненты переходят в разные министерства, и прописанные ранее законодательством функции будут перераспределены на министерства, которые согласно уже представленному законопроекту, определяются как министерства правопреемники.



Что касается вопроса управления человеческих ресурсов, соответствующим ведомствам, которые будут объявлены как правопреемниками, так и тратящими организациями, правительство даст определенные сроки для осуществления процесса реорганизации, оптимизации, и слияния, после чего будет зафиксировано, какого рода бюджетное изменение получено в результате завершения этого процесса.



















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