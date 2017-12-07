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МИД Грузии опубликовал заявление по вопросу Иерусалима
07.12.2017 21:04
Грузия поддерживает усилия международного содружества, чтобы израильско-палестинский конфликт был урегулирован мирно, - об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии, которым ведомство откликается на заявление президента стратегического партнера Грузии, США по поводу Иерусалима.
«Мы внимательно ознакомились с президентом стратегического партнера Грузии, США по поводу Иерусалима. Также с информацией о том, что на данный момент идет широкое международное обсуждение данного вопроса, в том числе и в ООН.
Грузия поддерживает усилия международного содружества, чтобы израильско-палестинский конфликт был урегулирован мирно, на основании достигнутого диалогом соглашения. С учетом этого, мы наблюдаем за дальнейшим развитием событий и продолжим консультации с партнерами», — говорится в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.
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