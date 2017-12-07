Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МИД Грузии опубликовал заявление по вопросу Иерусалима


07.12.2017   21:04
Грузия поддерживает усилия международного содружества, чтобы израильско-палестинский конфликт был урегулирован мирно, - об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии, которым ведомство откликается на заявление президента стратегического партнера Грузии, США по поводу Иерусалима.

«Мы внимательно ознакомились с президентом стратегического партнера Грузии, США по поводу Иерусалима. Также с информацией о том, что на данный момент идет широкое международное обсуждение данного вопроса, в том числе и в ООН.

Грузия поддерживает усилия международного содружества, чтобы израильско-палестинский конфликт был урегулирован мирно, на основании достигнутого диалогом соглашения. С учетом этого, мы наблюдаем за дальнейшим развитием событий и продолжим консультации с партнерами», — говорится в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
С 1-ого июля будет обязательным указывать состав на этикетках фруктового сока и подобной продукции
Грузинские оливки выйдут на экспорт в США и Европу
Узбекистан намерен присоединиться к БТК в начале 2018 года
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Гражданин России приговорен к 12 годам лишения свободы за сбыт «метадона» в Абхазии
Сотрудник ТПП Абхазии задержан на границе с наркотиками
Абхазские мандарины россиянам больше не нужны?
Мемориал в Килмарноке временно вернут на место в прежнем виде
На оккупационную военную базу в Абхазии поступило около сотни новейших единиц техники
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с совместным заявлением по карабахскому урегулированию
Мамедъяров: Армения должна конструктивно участвовать в переговорах
Глава МВД Грузии отрицает сохранение российского гражданства
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна