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Саакашвили прокомментировал увольнения Егора Соболева с должности главы Антикоррупционного комитета
07.12.2017 21:13
Верховная Рада только что уволила Егора Соболева с должности главы Антикоррупционного комитета.
Страну захватила организованная преступная группировка, и это не метафора. Банда, которая сейчас «управляет» Украиной от обычных разбойников с большой дороги отличается только тем, что содержит себя за государственный счет, то есть за наш с вами.
Банковая полностью подчинила себе все силовые ведомства страны, превратив их из правоохранительных органов в карательные. Такой уровень беспредела и масштаб использования админ ресурса не снился даже Януковичу.
Атака на НАБУ, устранение Егора Соболева из Антикоррупционного комитета, преследование моих соратников и политические репрессии простив людей, которые поддерживают изменения в стране - уничтожение последних несогласных с преступным авторитарным режимом.
Вчера я подал в НАБУ заявление о совершении преступления генпрокурором Юрием Луценко и главой СБУ Василием Грицаком, их действия имеют очень четкое определение в криминальном кодексе и называются: «Создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления» - ст. 255 ККУ.
Когда народ Украины избавится от этой раковой опухоли, а это будет уже совсем скоро, они должны ответить за свои преступления.
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