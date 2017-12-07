Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили прокомментировал увольнения Егора Соболева с должности главы Антикоррупционного комитета


07.12.2017   21:13
Верховная Рада только что уволила Егора Соболева с должности главы Антикоррупционного комитета.
Страну захватила организованная преступная группировка, и это не метафора. Банда, которая сейчас «управляет» Украиной от обычных разбойников с большой дороги отличается только тем, что содержит себя за государственный счет, то есть за наш с вами.

Банковая полностью подчинила себе все силовые ведомства страны, превратив их из правоохранительных органов в карательные. Такой уровень беспредела и масштаб использования админ ресурса не снился даже Януковичу.

Атака на НАБУ, устранение Егора Соболева из Антикоррупционного комитета, преследование моих соратников и политические репрессии простив людей, которые поддерживают изменения в стране - уничтожение последних несогласных с преступным авторитарным режимом.

Вчера я подал в НАБУ заявление о совершении преступления генпрокурором Юрием Луценко и главой СБУ Василием Грицаком, их действия имеют очень четкое определение в криминальном кодексе и называются: «Создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления» - ст. 255 ККУ.

Когда народ Украины избавится от этой раковой опухоли, а это будет уже совсем скоро, они должны ответить за свои преступления.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
С 1-ого июля будет обязательным указывать состав на этикетках фруктового сока и подобной продукции
Грузинские оливки выйдут на экспорт в США и Европу
Узбекистан намерен присоединиться к БТК в начале 2018 года
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Гражданин России приговорен к 12 годам лишения свободы за сбыт «метадона» в Абхазии
Сотрудник ТПП Абхазии задержан на границе с наркотиками
Абхазские мандарины россиянам больше не нужны?
Мемориал в Килмарноке временно вернут на место в прежнем виде
На оккупационную военную базу в Абхазии поступило около сотни новейших единиц техники
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с совместным заявлением по карабахскому урегулированию
Мамедъяров: Армения должна конструктивно участвовать в переговорах
Глава МВД Грузии отрицает сохранение российского гражданства
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна