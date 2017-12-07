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Михаил Джанелидзе встретился с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньером


07.12.2017   21:21
В рамках 24-ой встречи Совета министров ОБСЕ вице-премьер, министр иностранных дел Грузии встретился с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньером.

По информации министерства иностранных дел Грузии, в рамках встречи стороны говорили о положении проживающих в Грузии национальных меньшинства и ситуации в оккупированных регионах Грузии.

Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств ознакомили с информацией о тяжелом положении с точки зрения защиты прав человека на оккупированных территориях Грузии.

«Внимание было уделено фактам этнической чистки и дискриминации, которые имеют место со стороны оккупационной силы против проживающего на оккупированных территориях этнически грузинского населения. Министр иностранных дел поблагодарил Верховного комиссара ОБСЕ и его офис за важные рекомендации и осуществленные в Грузии тематические проекты. Михаил Джанелидзе высказал готовность грузинской стороны к более плодотворному сотрудничеству с офисом комиссара», — говорится в информации министерства иностранных дел Грузии.









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