Михаил Джанелидзе встретился с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньером

07.12.2017 21:21 В рамках 24-ой встречи Совета министров ОБСЕ вице-премьер, министр иностранных дел Грузии встретился с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньером.



По информации министерства иностранных дел Грузии, в рамках встречи стороны говорили о положении проживающих в Грузии национальных меньшинства и ситуации в оккупированных регионах Грузии.



Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств ознакомили с информацией о тяжелом положении с точки зрения защиты прав человека на оккупированных территориях Грузии.



«Внимание было уделено фактам этнической чистки и дискриминации, которые имеют место со стороны оккупационной силы против проживающего на оккупированных территориях этнически грузинского населения. Министр иностранных дел поблагодарил Верховного комиссара ОБСЕ и его офис за важные рекомендации и осуществленные в Грузии тематические проекты. Михаил Джанелидзе высказал готовность грузинской стороны к более плодотворному сотрудничеству с офисом комиссара», — говорится в информации министерства иностранных дел Грузии.





















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