Парламент Грузии обсудит вопрос вотума доверия правительству до конца декабря

07.12.2017 22:05 Парламент Грузии обсудит вопрос вотума доверия правительству до конца декабря.



Как заявил журналистам парламентский секретарь правительства Шалва Тадумадзе, утвержденный парламентом законодательный пакет в связи с реорганизацией правительства будет направлен на подписание президенту, у которого для подписи документа есть конкретный срок.



«После того, как закон будет подписан и документ войдет в силу, появляется основания для первых шагов реорганизации. В частности, будут сняты с должности руководители тех министерств, которые попали в процесс слияния. Далее произойдет формирование нового правительства, которые будет представлен на утверждение парламенту согласно правилу, утвержденному законом. После того, как новые министры будут назначены на должность, их представление в законодательном органе и утверждение должно произойти в семидневный срок», — заявил Тадумадзе.



Сегодня Парламент Грузии утвердил во третьем чтении законодательные изменения, связанные со структурной реорганизацией правительства.

















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