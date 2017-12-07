Парламентская делегация Грузии посетила Швецию

07.12.2017 22:10 Парламентская делегация Грузии с трехдневным официальным визитом посещает Швецию. Делегацию возглавляет председатель Парламента Ираклий Кобахидзе, который уже провел встречу с председателем Парламента Швеции (Риксдаг) Урбаном Алином и другими депутатами.



После встречи в Парламенте Швеции Кобахидзе заявил, что стороны обсудили приоритеты внешней политики Грузии и добавил, что грузинская сторона поблагодарила шведских коллег за поддержку страны в процессе европейской и евроатлантической интеграции.



6 декабря Ираклий Кобахидзе встретился с королем Швеции Карлом Густавом XVI. По информации Парламента Грузии, король Швеции заявил, что его страна твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии, а также европейские устремления страны.



Вчера Кобахидзе также провел встречу с министром иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём. Ираклий Кобахидзе ознакомил министра иностранных дел с ситуацией на оккупированных территориях Грузии с гуманитарной точки зрения и в план прав человека. Он также подчеркнул роль Швеции в поддержке западных устремлений Грузии.



В рамках визита 5-8 декабря Кобахидзе также проведет встречи с государственным секретарем премьер-министра Швеции Гансом Далгреном, государственным секретарем министра европейских дел Оскаром Стенстромом и генеральным директором Шведского агентства международного развития (SIDA) Карин Ямтин.



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