В Грузии НПО выразили обеспокоенность в связи с отказом грузинским журналистам на въезд в Украину

07.12.2017 22:19

Грузинские неправительственные организации выразили «обеспокоенность» в связи с тем, что грузинским журналистам, отправившимся в Украину для освещения событий вокруг Михеила Саакашвили, отказали во въезде в страну. В связи с этим грузинские НПО также потребовали объяснений от соответствующих ведомств Грузии.



Коалиция за адвокацию медиа, в которую входят 13 организаций, в том числе, АМЮГ, «Международная прозрачность – Грузия» и Фонд «Открытое общество - Грузия», считает, что «важно, чтобы власти партнерской страны с ответственностью подходили к интересам общества – получать информацию непосредственно из эпицентра событий и недопустимо, чтобы в достижении этой цели было ограничено какое-либо из СМИ».



Комментарий о недопущении грузинских журналистов в Украину сделала еще одна организация «Институт медиа».



«Вызывает обеспокоенность, что журналистам, предположительно, целенаправленно создали препятствия в осуществлении своей работы», - говорится в заявлении организации от 6 декабря. По заявлению «Института Медиа», важно, чтобы такие факты не повторялись, и освещение событий в Украине было доступно в равное мере съемочным группам всех вещателей.



По заявлению грузинских журналистов, в числе которых были представители телекомпаний «Рустави-2», «ТВ Пирвели» и ОВГ, украинские пограничники остановили их в аэропорту Борисполь и потребовали обоснований поездки в Киев. Несмотря на разъяснения, после нескольких часов ожидания в аэропорту, им не разрешалось въезжать в страну.



Министерство иностранных дел Грузии откликнулось на эту тему 6 декабря. По заявлению министерства, «в связи с этим Посольство и Консульство Грузии, как на уровне посла, так и на уровне консула, уже имели коммуникацию с украинской стороной... Кроме того, посольство находится на активной связи с грузинскими журналистами, чтобы беспрепятственно обеспечить их возвращение на родину».



«Запрет на въезд на территорию Украины для представителей украинская сторона объясняет из обстоятельств с безопасностью в стране», - говорится в комментарии МИД Грузии.



О недопущении грузинских журналистов в Украину сообщалось и ранее. 27 октября во въезде в Украину отказали журналисту телкомпани «Рустави-2» Тенго Гоготишвили, а до этого, 15 октября во въезде в страну отказали депутату Парламента Грузии, представителю Единого национального движения Кобе Накопия.



11 ноября в Украину не впустили сотрудника Специальной службы государственной охраны Грузии, который сопровождал прибывшего в Киев младшего сына Михеила Саакашвили Николоза Саакашвили. 17 ноября, предположительно, из-за связей с Саакашвили, из Украины выдворили 8 граждан Грузии.



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