Глава Госдепа США напомнил об участии России в конфликтах на постсоветском пространстве

07.12.2017 22:26 Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон осудил шаги Российской Федерации, которые блокируют усилия по мирному урегулированию конфликтов в оккупированных регионах Грузии - Абхазии и т.н. Южной Осетии.



Об этом он заявил во время выступления в четверг в штаб-квартире ОБСЕ в Вене, сообщает собственный корреспондент Укринформа.



"Мы приветствуем недавние переговоры касательно ситуации в Молдове в формате "5 + 2". Однако мы должны осудить усилия России, направленные на блокирование доступа к регионам Грузии - Абхазии и т.н. Южной Осетии", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.



Он также обратил внимание на ряд других конфликтов на постсоветском пространстве, в которых Россия играет свою роль.



"Мы должны добиться прогресса в прекращении затянувшихся конфликтов в Грузии и Молдове, а также в Нагорном Карабахе. Мы поддерживаем усилия Минской группы по поиску решения", - подчеркнул Тиллерсон.



Он также положительно оценил то, что президенты Армении и Азербайджана взяли на себя обязательства по активизации переговоров и уменьшению напряженности вдоль линии конфликта. "Существенный прогресс может быть достигнут, когда существует политическая воля, и мы приветствуем их вчерашнее решение, чтобы поторопить события с обеих сторон", - отметил госсекретарь США.















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