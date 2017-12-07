Гиги Церетели: Встреча с Лавровым в ОБСЕ касалась других вопросов, однако я говорил и о Грузии

07.12.2017 22:42 Встреча с Лавровым в ОБСЕ касалась других вопросов, однако я говорил и о Грузии, — об этом Первому каналу заявил член «Европейской Грузии», президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Гиги Церетели.



По словам Гиги Церетели, на встрече речь коснулась и оккупации территорий Грузии Россией и вопросов защиты прав человека.



«Наряду с другими встречами, как президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ, я провел встречу с министром иностранных дел России. Это касалось конкретной темы. ОБСЕ сотрудничает с Россией по антитеррористическому направлению. Россия является членом ОБСЕ, однако хочу сказать, что кроме общих вопросов ОБСЕ, мы говорили и о Грузии, нарушении Россией тех принципов и тех сложностях, которые есть в наших отношениях. Это, в первую очередь, касается оккупации наших территорий и прав человека. Встреча касалась других вопросов, однако я говорил и о Грузии. Не могу говорить о деталях, однако могу сказать одно – он не говорил, что проблем нет, и мы не спорили по этим вопросам. Проблемы есть, но ОБСЕ – это философия, что нужен диалог для решения этих проблем. Именно так я завершил встречу – что важны Хельсинские принципы и вопрос территориальной целостности», — отметил Гиги Церетели.



Гиги Церетели встретился с Сергеем Лавровым в ранге президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ.















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