Джанелидзе: Международное общество услышало твердую позицию США по важным для Грузии вопросам

07.12.2017 22:49 2017 год является особенным в отношениях Грузии и Соединенных Штатов Америки, — об этом Первому каналу заявил вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.



«С США у нас очень твердое стратегическое партнерство. США является непоколебимым сторонником территориальной целостности Грузии, процесса европейской и евроатлантической интеграции. Это – результат нашей активной работы с новой администрацией США. Вы знаете, что проходят консультации во всех форматах, соответственно этот год особенный в отношениях Грузии и США. Были сделаны очень важные шаги. В течение этих двух дней, все международное общество услышало твердую позицию США по важным для Грузии вопросам», — отметил Михаил Джанелидзе.



Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон сначала в Брюсселе, а затем в Вене выразил твердую поддержку администрации США Грузии на пути вступления в НАТО.



Также отметил, что «мы должны осудить усилия России, помешать доступу Грузии в регионы, т.н. Южной Осетии и Абхазии».















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