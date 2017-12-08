Могерини: Решение президента Трампа по Иерусалиму может иметь очень тревожное воздействие на ситуацию

08.12.2017 11:12 Решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля способно отбросить ближневосточный мирный процесс к «мрачным временам», - заявила Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает BFMTV.



Как отметила Могерини, решение президента Трампа по Иерусалиму может иметь очень тревожное воздействие на ситуацию.



«Это заявление может отбросить нас назад к еще более мрачным временам чем те, которые мы уже переживаем», — сказала Могерини, комментируя заявление Трампа.



Президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и призвал госдепартамент США начать процесс по переносу американского посольства в Иерусалим.















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