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Могерини: Решение президента Трампа по Иерусалиму может иметь очень тревожное воздействие на ситуацию


08.12.2017   11:12
Решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля способно отбросить ближневосточный мирный процесс к «мрачным временам», - заявила Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает BFMTV.

Как отметила Могерини, решение президента Трампа по Иерусалиму может иметь очень тревожное воздействие на ситуацию.

«Это заявление может отбросить нас назад к еще более мрачным временам чем те, которые мы уже переживаем», — сказала Могерини, комментируя заявление Трампа.

Президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и призвал госдепартамент США начать процесс по переносу американского посольства в Иерусалим.






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