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Чехия заявила о признании Западного Иерусалима столицей Израиля
08.12.2017 11:14
Чешская Республика признает Западный столицей Израиля. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Чехии, распространенном в связи с признанием президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.
Как говорится в заявлении чешского внешнеполитического ведомства, речь идет лишь о западной части Иерусалима, и это не касается восточной части города. При этом отмечается, что Прага видит в Иерусалиме будущую столицу как Израиля, так и Палестинского государства в рамках соглашения между сторонами.
Президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и намерении перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал это заявление Трампа.
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