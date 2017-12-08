Тиллерсон: Трамп в своем заявлении об Иерусалиме лишь признал реальность

08.12.2017 11:16 Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп в своем заявлении об Иерусалиме имел ввиду признание реальности. Как передает 112.ua, об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.



"Ну, я думаю, как сказал президент в своем заявлении, признание - это просто признание реальности. Все израильские правительственные учреждения в основном находятся в Иерусалиме, поэтому США просто осознают реальность этого. Я думаю, что это важно, однако в контексте этих утверждений, которые президент озвучил, США поддержат решение двух государств, если это желание обеих сторон. И он также сказал, что это никоим образом не завершает статус Иерусалима, что все еще обсуждают стороны, и я думаю, что президент был очень ясен в этом отношении", - сказал он.



Отметим, что в своем заявлении о признании Иерусалима столицей Израиля Трамп подчеркнул, что это "не более или менее" чем признание реальности, что также является важным.



"Но сегодня мы наконец признаем очевидное: Иерусалим является столицей Израиля. Это не более или менее чем признание реальности. Это также правильная вещь. Это то, что нужно сделать", - сказал он.



Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о решении признании Иерусалима столицей Израиля и намерении перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.















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