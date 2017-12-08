ЕС поддерживает предоставление бесплатной юридической помощи в Грузии на протяжении десяти лет

08.12.2017 11:28 1 декабря Грузия и ЕС отметили 150-тысячную бесплатную консультацию Службы правовой помощи (СПП) в стране. Консультация, которая была отмечена на церемонии в грузинском городе Кутаиси, совпадает с десятой годовщиной юридической службы и отражает ее миссию по обеспечению доступа к правосудию для всех грузин.



По данным ЕС, СПП является финансово и институционально независимой от правительства страны и подчиняется непосредственно парламенту. Она предоставляет бесплатные юридические услуги уязвимым людям в Грузии. Успех этой услуги был достигнут частично благодаря помощи ЕС на протяжении последних 10 лет.



"ЕС с самого начала оказывает поддержку Службе правовой помощи, тесно сотрудничая с правительством и парламентом, чтобы помочь как в её совершенствовании, так и в расширении", - сказал посол ЕС в Грузии Янош Херман.



"Наша цель всегда заключалась в обеспечении того, чтобы все грузины, независимо от их социально-экономического статуса, имели доступ к высококачественным юридическим консультациям и представительству".



Мероприятие в Кутаиси также представило национальную кампанию по информированию общественности, в которой будут использованы пять личных историй для представления услуг Службы правовой помощи, которые доступны для грузин. Рекламные щиты и плакаты будут размещены в тбилисском метро и автобусах, а региональные мероприятия "День консультации СПП" пройдут по всей Грузии с 4 декабря на протяжении недели. Также будут проведены две так называемые "мобильные консультации" с представителями азербайджанских и армянских меньшинств.















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