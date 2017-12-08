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Евросоюз ожидает, что любая реакция будет мирной - Могерини о вопросе Иерусалима


08.12.2017   11:47
Евросоюз ожидает, что любая реакция в отношении решения Америки, касающаяся Иерусалима, будет мирной - по сообщению AFP, об этом заявила высший представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини.

По словам Могерини, ЕС считает, что в нынешней ситуации у него есть право голоса, как у крупнейшего донора палестинцев, и лучшего торгового партнера Израиля.

"Хуже всего, что может произойти в Иерусалиме, эскалация напряжения на территории, прилегающей к святыням. То, что происходит в Иерусалиме, важно для всего региона, и всего мира. Призываем обе стороны к ответственной и мирной реакции. Эскалация, нагнетание, и насилие еще больше усложнит ситуацию" - заявила Федерика Могерини.

В то же время Могерини отозвалась на заявление лидера палестинской террористической организации "Хамас", Исмаила Хания.

"Касательно реакции лидера "Хамас", мы ждем, что все демонстрации, и любая реакция будет мирной"- добавила Могерини.

К информации, "Хамас" призвал палестинцев к новому мятежу (интифаде).








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