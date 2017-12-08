|
Евросоюз ожидает, что любая реакция будет мирной - Могерини о вопросе Иерусалима
08.12.2017 11:47
Евросоюз ожидает, что любая реакция в отношении решения Америки, касающаяся Иерусалима, будет мирной - по сообщению AFP, об этом заявила высший представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини.
По словам Могерини, ЕС считает, что в нынешней ситуации у него есть право голоса, как у крупнейшего донора палестинцев, и лучшего торгового партнера Израиля.
"Хуже всего, что может произойти в Иерусалиме, эскалация напряжения на территории, прилегающей к святыням. То, что происходит в Иерусалиме, важно для всего региона, и всего мира. Призываем обе стороны к ответственной и мирной реакции. Эскалация, нагнетание, и насилие еще больше усложнит ситуацию" - заявила Федерика Могерини.
В то же время Могерини отозвалась на заявление лидера палестинской террористической организации "Хамас", Исмаила Хания.
"Касательно реакции лидера "Хамас", мы ждем, что все демонстрации, и любая реакция будет мирной"- добавила Могерини.
К информации, "Хамас" призвал палестинцев к новому мятежу (интифаде).
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна