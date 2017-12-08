Началось увольнение сотрудников из ахалцихской администрации

08.12.2017 12:43 После объединения самоуправляющегося города и муниципальной общины в Ахалцихе началось увольнение людей из районной администрации. Из-за принятого решения в Ахалцихе без работы остались 25 человек, и этот процесс продолжается.



Уволенные с работы говорят, что их сократили по политическому признаку, и что с работы увольняют всех, у кого лично, или на уровне родственников есть какая-либо связь с оппозиционными партиями. Бывшие государственные чиновники говорят, что их штатная единица не сократилась, их просто заменили. Бывшие госслужащие обвиняют в своем освобождении с работы мэра Ахалцихе Зазу Меликидзе.



На данное время из местного самоуправления в общем уволены 25 человек, тот же процесс начинается и в подчиняющихся администрации НПЮЛ.



"Это была политическая расправа. Местная власть, Заза Меликидзе принял это политическое решение из-за того, что во время выборов местного самоуправления 2017 года я была кандидатом в мажоритарные депутаты от "Европейской Грузии", и освободил меня с работы"- говорит одна из уволенных сотрудников Эка Таталашвили.



Об освобождении по политическому признаку говорит еще одна бывшая госслужащая Тея Багдошвили, которая связывает свое увольнение с тем, что ее муж является членом партии "Европейская Грузия".



Мэр Ахалцихе отрицает обвинения бывших государственных чиновников, и говорит, что сокращения вызваны оптимизацией.



"У каждого человека есть свое индивидуальное мнение. Я могу подтвердить вам, и сказать, что я не вмешивался в рассмотрении кадров городского собрания"- заявил Заза Меликидзе.



Кроме того, в муниципалитете освобождены с работы также и сторонники "Грузинской мечты".



"Идет оптимизация разных служб. Например, были две службы надзора, теперь будет одна. Но здесь, прежде всего, предусматривается профессионализм, в предыдущий период состоялся специальный конкурс об этом, и отбор идет оттуда. Разумеется, это прерогатива мэра, я как депутат, не могу вмешиваться в это"- заявил мажоритарный депутат Ахалцихе Георгий Копадзе.

















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