|
Началось увольнение сотрудников из ахалцихской администрации
08.12.2017 12:43
После объединения самоуправляющегося города и муниципальной общины в Ахалцихе началось увольнение людей из районной администрации. Из-за принятого решения в Ахалцихе без работы остались 25 человек, и этот процесс продолжается.
Уволенные с работы говорят, что их сократили по политическому признаку, и что с работы увольняют всех, у кого лично, или на уровне родственников есть какая-либо связь с оппозиционными партиями. Бывшие государственные чиновники говорят, что их штатная единица не сократилась, их просто заменили. Бывшие госслужащие обвиняют в своем освобождении с работы мэра Ахалцихе Зазу Меликидзе.
На данное время из местного самоуправления в общем уволены 25 человек, тот же процесс начинается и в подчиняющихся администрации НПЮЛ.
"Это была политическая расправа. Местная власть, Заза Меликидзе принял это политическое решение из-за того, что во время выборов местного самоуправления 2017 года я была кандидатом в мажоритарные депутаты от "Европейской Грузии", и освободил меня с работы"- говорит одна из уволенных сотрудников Эка Таталашвили.
Об освобождении по политическому признаку говорит еще одна бывшая госслужащая Тея Багдошвили, которая связывает свое увольнение с тем, что ее муж является членом партии "Европейская Грузия".
Мэр Ахалцихе отрицает обвинения бывших государственных чиновников, и говорит, что сокращения вызваны оптимизацией.
"У каждого человека есть свое индивидуальное мнение. Я могу подтвердить вам, и сказать, что я не вмешивался в рассмотрении кадров городского собрания"- заявил Заза Меликидзе.
Кроме того, в муниципалитете освобождены с работы также и сторонники "Грузинской мечты".
"Идет оптимизация разных служб. Например, были две службы надзора, теперь будет одна. Но здесь, прежде всего, предусматривается профессионализм, в предыдущий период состоялся специальный конкурс об этом, и отбор идет оттуда. Разумеется, это прерогатива мэра, я как депутат, не могу вмешиваться в это"- заявил мажоритарный депутат Ахалцихе Георгий Копадзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна