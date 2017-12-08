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Нино Ломджария приступила к работе на посту Народного защитника Грузии


08.12.2017   12:46
Народный защитник Грузии Нино Ломджария планирует усилить деятельность региональных офисов и создать достойные условия работы аппарату. Об этом Нино Ломджария заявила, придя утром в офис омбудсмена и приступив к работе на этом посту.

Как отметила Нино Ломджария, наряду с гражданскими и политическими правами, для нее приоритетом будут также социальные и политические права.

«Я намерена особо усилить деятельность Народного защитника в плане прав детей, также защиту прав женщин, защиту прав лиц с ограниченными возможностями. Также намерена работать для того, чтобы еще более усилилась работа Народного защитника, в том числе, в связи с правом жить в здоровой среде, а так же защиты прав трудозанятых, как одного из приоритетов для общества, это также будет для меня одним из главных направлений. Намерена усилить деятельность региональных офисов, создать для самого аппарата достойные условия работы», - заявила Нино Ломджария.

Нино Ломджария сменила на посту Народного защитника Учу Нануашвили.







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