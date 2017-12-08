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Группа стран-друзей Грузии примет сегодня в ОБСЕ заявление по Грузии


08.12.2017   13:02
На проходящем в Вене министериале глав внешнеполитических ведомства стран — участников ОБСЕ основной акцент делается на конфликтах и трансатлантических угрозах. В этой связи были рассмотрены вопросы, связанные с конфликтами в Грузии.

Как заявил министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, ОБСЕ поддерживает суверинитет и территориальную целостность Грузии и мирное урегулирование конфликта, однако в течение лет в рамках организации не удается достигнуть консенсуса из-за позиции единственной страны – России. Как отметил Джанелидзе, очень важно, что за последние два года в рамках ОБСЕ заметно выделилась группа стран-друзей Грузии.

«Мы ждем заявления данной группы. Оно станет частью документов этого министериала. В заявлении будет сказано о прогресcе, достигнутом Грузией, о ситуации на оккупированных территориях и будет зафиксирована твердая поддержка территориальной целостности Грузии и требование к России о деоккупации территорий», — отметил Джанелидзе.






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