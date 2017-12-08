|
Омбудсмен: приоритетом будет изучение дел, связанных с насилием в отношении несовершеннолетних
08.12.2017 13:18
Права детей и социальные права – это приоритеты, которыми будет руководствоваться в своей деятельности пятый по счету Народный защитник Грузии Нино Ломджария, которая сегодня официально приступила к исполнению обязанностей. Ломджария также намерена заняться усилением региональных офисов и создать их сотрудникам достойные условия для работы.
По ее словам, приоритетными будут все дела, касающиеся насилия в отношении несовершеннолетних, в частности, трагический инцидент с учениками 51-й тбилисской школы.
«Что касается приоритетов, то конечно, наряду с политическими и гражданскими правами приоритетными для меня станут социальные и экономические права. Планирую исключительно усилить деятельность Народного защитника по направлению прав ребенка. Также повышенное внимание буду уделять защите прав женщин и лиц с ограниченными возможностями. Также намерена усилить работу по направлению здоровой трудовой среды и защиты прав наемных работников, как одного из общественных приоритетов», — заявила Ломджария.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна