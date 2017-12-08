Омбудсмен: приоритетом будет изучение дел, связанных с насилием в отношении несовершеннолетних

08.12.2017 13:18 Права детей и социальные права – это приоритеты, которыми будет руководствоваться в своей деятельности пятый по счету Народный защитник Грузии Нино Ломджария, которая сегодня официально приступила к исполнению обязанностей. Ломджария также намерена заняться усилением региональных офисов и создать их сотрудникам достойные условия для работы.



По ее словам, приоритетными будут все дела, касающиеся насилия в отношении несовершеннолетних, в частности, трагический инцидент с учениками 51-й тбилисской школы.



«Что касается приоритетов, то конечно, наряду с политическими и гражданскими правами приоритетными для меня станут социальные и экономические права. Планирую исключительно усилить деятельность Народного защитника по направлению прав ребенка. Также повышенное внимание буду уделять защите прав женщин и лиц с ограниченными возможностями. Также намерена усилить работу по направлению здоровой трудовой среды и защиты прав наемных работников, как одного из общественных приоритетов», — заявила Ломджария.















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